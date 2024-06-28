Бойцу СВО предложили заплатить двойной депозит для входа в караоке-бар в Москве

Бойцу специальной военной операции сделали особое условие для входа в караоке-бар столицы — ему предложили заплатить двойной депозит, сообщает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале .

Боец СВО вместе с супругой гулял по столице и захотел зайти в караоке-бар. Отмечается, что в этот момент военный был в форме, так как гордится ей и своими наградами. Однако на входе в заведение произошла неприятная ситуация.

Военного попросили оплатить двойной тариф. Администрация караоке-бара сослалась на дресс-код и уточнила, что такие требования предъявляются ко всем, кто приходит к ним в спортивной форме.

Ахмедова опубликовала видеозапись, на котором запечатлена администратор заведения. Девушка в кадре сообщила, что военный агрессивно говорил с ней и угрожал.

Член СПЧ допустила, что потрясенный происходящим боец СВО и правда мог позволить себе некоторые вольности, сказанные «в сердцах». Но взимание двойной цены с человека в военной форме она назвала возмутительным.

Ахмедова также призвала сделать все, чтобы в РФ военная форма, которую бойцы носят на улице, считалась почетной.