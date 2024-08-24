сегодня в 17:00

За освобождение Очеретина и Прогресса в ДНР бойцам ЮВО вручили госнаграды

Минобороны России сообщило , что бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады Южного военного округа получили государственные награды за освобождение населенных пунктов Очеретина и Прогресса в Донецкой Народной Республики от присутствия ВСУ.

Бойцов наградили за успешное выполнение боевой задачи совместно с другими подразделениями Вооруженных сил России.

Заместитель командира бригады по военно-политической работе вручил бойцам медали «Суворова», «Жукова», «За храбрость» II степени, «За отвагу», а также «За спасение погибавших». Кроме того, бойцам вручили ордена Мужества.

Российские военные кропотливым путем ежедневно продвигаются к достижению целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. Бойцы продолжают освобождать земли от присутствия киевского режима, устанавливая мир на территориях.