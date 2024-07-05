Бойцам в зоне СВО будут менять форму по необходимости
Глава Минобороны отменил лимит на износ обмундирования в зоне СВО
Глава Минобороны Андрей Белоусов отменил лимит на износ военной формы в зоне СВО, сообщил телеканал «Звезда».
«Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится» — заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в Telegram-канале «Звезды».
Уточняется, что замена положена после штурмовых действий, тогда военнослужащему полагается новый комплект формы.
Ранее военным ведомством были прописаны сроки износа обмундирования.