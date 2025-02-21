сегодня в 06:31

Бойцам СВО из Подольска передали генераторы и бензопилы

Волонтеры Подольска передали очередную партию гумпомощи в зону СВО ко Дню защитника Отечества, в том числе генераторы и бензопилы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Продолжается отправка гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В Волонтерский центр на улице Ульяновых коллектив ООО «Автомиг» передал для бойцов генераторы и бензопилы.

Начальник отдела эксплуатации предприятия поблагодарила волонтёров за работу, а бойцам пожелала скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее волонтёры передали гуманитарную помощь жене бойца СВО Дарье. В посылку включили продукты питания, теплые вещи, маскировочные сети, средства личной гигиены и многое другое.

Помощь военнослужащим может оказать каждый. Волонтерский центр на Ульяновых, 1 ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Позвонить и узнать подробности можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.