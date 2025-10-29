Богородские «Волонтеры Подмосковья» победили в этапе премии #МЫВМЕСТЕ

Штаб регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Богородского округа стал победителем регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. Для ребят это — очередное свидетельство того, что они занимаются важным и значимым делом, помогают людям и делают мир немного лучше.

В этом году они отметили пятилетний юбилей, а сегодня празднуют областной день волонтера. За свой весомый вклад активисты получили благодарности от главы Богородского округа Игоря Сухина и от партии «Единая Россия». Также штаб получил почетную грамоту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за работу на международном музыкальном фестивале «Интервидение».

Координатор местного штаба движения «Волонтеры Подмосковья» в Богородском городском округе Мария Логинова рассказала, что объединение зародилось в 2020 году, во время пандемии. Тогда оно не было организованным, как сейчас. Это были просто люди с активной гражданской позицией, которые помогали тем, кто в этом нуждался: доставляли медикаменты и продукты питания.

За прошедшие годы движение трансформировалось в нечто большее. Расширились и направления деятельности: это и экологическое, и патриотическое, и социальное, и событийное.

Для активистов помощь людям стала неотъемлемой частью жизни. Они навещают подопечных пансионата для пожилых людей, помогают участникам спецоперации. Также в этом году эковолонтеры ездили с важной миссией в Анапу: очищали берег от мазута и спасали птиц.

Мария поделилась, что ей нравится, что волонтерство предоставляет возможность стать частью событий мирового масштаба. Например, волонтерский корпус участвовал во Всемирном фестивале молодежи в прошлом году. Для добровольцев это ценный опыт, как профессиональный, так и жизненный.

«Волонтеры Подмосковья» всегда рады новым активистам. Присоединиться к движению могут ребята с 14 лет. Штаб находится в центре «ПРО Молодежь» в Ногинске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.