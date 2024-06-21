Богородские учащиеся стали победителями фестиваля «Я творю мир»

сегодня в 17:21

В Подмосковье подвели итоги VII Международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Школьники из Богородского центра образования № 33 заняли третье место в номинации «Ожившая сказка» с мультфильмом «Дружные краски». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Организаторы фестиваля — создатели театрально-анимационного блока «Союзмульт-ЭЛТИ», компания по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров «ЭЛТИ-КУДИЦ» и «Союзмультфильм».

Для участия в мероприятии было представлено 770 мультфильмов из 52 регионов России, Беларуси, Казахстана и Эстонии.

«Поздравляем победителей и призеров с заслуженными наградами. Желаем творческих успехов и удачи в суперфинале — очном конкурсе педагогических практик», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.