Недавно активно обсуждались заявления бывшего парламентария Казахстана Уалихана Кайсарова. Экс-депутат неожиданно заявил, что казахи, по его мнению, имеют основания претендовать на определенные территории России, которые когда-то находились под властью Чингисхана и его потомков. Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал уроки «истории» от казахстанского политика, сообщает «Царьград» .

«Это абсолютно неправильно. Почему он решил, что Казахстан — это наследник Золотой Орды и вообще наследник Чингисхана? Даже не Батыя, а Чингисхана. Чингисхан в основном воевал в Азии. Он с таким же успехом может выдвинуть претензии на ряд государств Ближнего Востока и Средней Азии. Почему бы нет? Но Казахстана как такового тогда не было. Не было даже единого казахского государства тогда», — отметил Безпалько.

Он выразил мнение, что с точки зрения современной политологии, это все можно рассматривать как проявление популизма, радикального национализма и попытки подстрекательства к нему в Казахстане. Рано или поздно это может привести к печальным результатам, уверен эксперт.

Безпалько добавил, что в последнее время можно наблюдать тенденцию, когда Казахстан стремится дистанцироваться от России. Однако казахским националистам, которые угрожают России, следует помнить о наличии у нашей страны своих механизмов влияния.

Он призвал обратить внимание на торгово-экономические отношения, где Казахстан де-факто выступает в роли помощника Запада, который формирует блок против России. Также стоит учитывать, что у РФ есть возможности ограничить некоторые торговые маршруты Казахстана, которые обеспечивают ему экспорт нефти и урана. Об этом важно помнить и тщательно оценивать, заключил эксперт.