«Боевое братство» Каширы направило гумпомощь участникам СВО

«Переданы 4 200 бутылок артезианской воды для наших бойцов в зоне специальной военной операции, а также госпиталей Воронежской области, Луганской и Донецкой Народных Республик, в которых находятся на лечении участники СВО, — отметил руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин. — Огромная благодарность компании за поддержку наших бойцов и отдельная благодарность студентам профессионального колледжа «Московия» за помощь в разгрузке».

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Все необходимое для бойцов СВО можно передать в центр помощи Каширского «Боевого Братства» в Кашире-2, позвонив по телефону 8 (920) 350-24-39 или написав в Телеграм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.