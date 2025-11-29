Боец СВО провел для школьников Пушкино «Урок мужества»

В Пушкино в рамках проекта «Жить активно» для учащихся 11 классов «Образовательного комплекса № 1» командир танка, старший сержант Виктор Шерстнев провел «Урок мужества». Виктор рассказал ребятам про опыт службы на СВО, а также про свои спортивные достижения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект «Жить активно» реализует Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».

«После начала СВО к нам стали вливаться ребята с инвалидностью, колясочники, участники специальной военной операции. У нас в организации сейчас 10 таких семей. Основной задачей я вижу — донести до подрастающего поколения образ человека мужественного во всех отношениях», — рассказывает председатель правления МООО инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.

Виктор Шерстнев получил тяжелые осколочные ранения и травму позвоночника от разорвавшейся мины. Он прикрыл подбитый танк и эвакуировал экипаж и за свой подвиг был награжден медалью Суворова.

«Я считаю, что с раннего возраста надо прививать патриотизм. — рассказывает Виктор Шерстнев. — В мое время особо такого не было, мы больше из фильмов брали примеры, сами пытались к этому прийти, а сейчас есть такая возможность — показать на своем личном примере ребятам, что все возможно!»

После реабилитации Виктор принимал участие в покорении Эльбруса, прыгал с парашютом и уже стал стал бронзовым призером Кубка России по академической гребле в классе «мужская одиночка». В конце встречи ребята поблагодарили спикера и вручили ему подарки.

«Мне очень понравилась эта встреча, я испытал множество эмоций. Меня охватило чувство гордости за свою страну, что я живу рядом с такими сильными людьми!», — признался школьник Александр Чепенко.

