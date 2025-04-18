Свыше 1,1 тыс заявок на участие в проекте «Герои Подмосковья» приняли в регионе

Солдат ВС РФ Рашид Галиуллин, служивший в зоне спецоперации, стал участником региональной программы «Герои Подмосковья». Когда началась СВО, мужчина добровольцем поехал на фронт, сообщает 360.ru .

В июле 2023 года, когда шли столкновения под Сватовым и Кременной в Луганской Народной Республике, ВСУ предприняли попытку установить контроль над позициями российской 3-ей мотострелковой дивизии. Галиуллин вместе с товарищами отражал удары, а также успешно удерживал оборону. За это боец ВС РФ получил «Золотую звезду» Героя России.

Когда Галиуллин приехал домой, то захотел поучаствовать в образовательной программе «Герои Подмосковья». Она помогает людям, служившим в зоне спецоперации, в получении новых навыков. Также в рамках нее готовят бойцов к работе в органах власти и госструктурах.

Галиуллин — первый участник «Героев Подмосковья» от Ленинского округа. Боец СВО сказал, что для него это «что-то новое». В прошлом он получил образование и устроился работать на склад. Там стал бригадиром.

Присоединиться к «Героям Подмосковья» могут кандидаты, которые получили высшее образование. Солдаты, продолжающие службу и отправившие заявку, будут зачислены в резерв. Они смогут обучиться позднее.

Для участия в программе кандидату необходимо внести данные в анкету, написать эссе, пройти тестирование, а затем собеседование. На всех этапах человеку будет оказывать помощь наставник. Им станет один из членов областного правительства либо глава одного из округов.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сказал, что Галиуллин много делает для ребят. Необходимо демонстрировать на собственном примере, что все возможно. Лучше героев поставленную задачу не сможет выполнить никто.

После завершения обучения необходимо сдать экзамен, после чего успешно пройти стажировку в органах власти. Заявки принимают до 30 апреля. При этом учеба стартует в сентябре.

Согласно данным от 18 апреля, желание поучаствовать в программе «Герои Подмосковья» изъявили 1 160 человек. 586 из этого числа — солдаты ВС РФ, которые проходят службу в зоне СВО.

Наибольшее количество заявок отправили из Подмосковья — 924. Из числа жителей столицы изъявили желание поучаствовать в программе 117 человек. Еще 122 заявки пришло из иных российских регионов.

Поучаствовать в «Героях Подмосковья» хотят не только бойцы ВС РФ — 725 человек, но и росгвардейцы, а также представители других силовых структур — 87 кандидатов.

348 заявок отправили участники спецоперации, которые до этого были задействованы в гражданской сфере. Среди них сотрудники госорганов, муниципальные служащие, люди, работающие в государственных компаниях, а также представители частного бизнеса.

В числе тех, кто отправил заявки, есть и люди с наградами. Это 1 Герой России, 207 обладателей медалей «За отвагу», 137 — орденов Мужества», 90 — медалей Жукова», 143 — медали «За Боевые отличия», 109 — медалей «За воинскую доблесть», 58 — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», 27 обладателей «Георгиевского креста».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.