Боец СВО из Бурятии стал мастером маникюра после ранения

Участник специальной военной операции из Бурятии, 27-летний Хэшэгтэ, освоил профессию мастера маникюра после получения ранения на фронте. Теперь он создает девушкам эстетичный дизайн ногтей, наносит художественную роспись и занимается искусством, сообщает Mash .

27-летний Хэшэгтэ проходил службу в штурмовых подразделениях с осени 2022 года. Во время боев в районе Авдеевки он был ранен осколками в спину. Последовали долгий восстановительный период, возвращение в родной регион и обучение маникюрному делу, которое изначально заинтересовало его как хобби.

Молодой человек осознал свое желание создавать прекрасное, арендовал рабочее место в салоне Улан-Удэ и постепенно начал формировать круг постоянных клиентов. Сам бьюти-мастер отмечает, что всегда имел склонность к творчеству: занимался живописью, создавал скульптуры и выступал на различных творческих состязаниях.

Теперь он реализует свой художественный потенциал в оформлении ногтей жительниц города.

Клиентки остаются довольны, Хэшэгтэ увлечен своим делом — ситуация складывается к взаимной радости и эстетической гармонии.

