Боец с позывным Тайфун: военные на СВО выполняют свои задачи добросовестно

Военнослужащий с позывным Тайфун рассказал, что у бойцов-черноморцев отмечается высокое морально-психологическое состояние, они выполняют свои задачи добросовестно.

По его словам, темпы наступления ВС РФ в зоне СВО растут. Каждый день ВСУ отходят все дальше. И если раньше украинцы убегали двойками-тройками, то сейчас видно, что бегут группами (от 10 до 30 человек).

Военный добавил, что бойцы работают в лесах, поэтому необходимо зачищать, детально досматривать территорию, чтобы позднее не попасть в засаду к противнику.

«Враг будет разбит, победа будет за нами!» — подчеркнул Тайфун.

Он рассказал и о пленных. Обычно в плен попадают бывшие заключенные, которых командиры закидывают вглубь территории и говорят, чтобы просидели сутки, а потом обещают поменять, хотя на самом деле — это обман. Поэтому солдаты противника убегают или сдаются в плен.

На сегодняшний день настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для России момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и, конечно, Отечество. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий.

Защита Родины — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к своей стране — незыблемая ценность, которая не может проявляться только на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Одни из самых высоких выплат получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В Балашихе оборудован центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, вл. 2. Если нет возможности обратиться туда лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.