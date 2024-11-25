Боец с позывным Кабан рассказал, как не смог усидеть дома и пошел помогать СВОим

В последнее время контракт с Минобороны подписывают добровольцы, которых очень волнует судьба родной страны и безопасность близких людей. Боец СВО с позывным Кабан рассказал, что не попал на службу по мобилизации, но когда был в рядах волонтеров, понял, что хочет пойти помогать приближать победу.

После начала военной операции бывший офицер с позывным Кабан регулярно оказывал поддержку своим армейским товарищам, доставляя необходимые грузы в действующие подразделения. Хотя он давно оставил военную службу и успешно адаптировался к гражданской жизни, в один момент понял, что его место в строю. Несмотря на годы работы на гражданке после увольнения из военного училища, он принял решение вернуться в армию.

В настоящее время офицер руководит разведывательным подразделением, где наряду с современными технологиями и беспилотными системами применяются и традиционные методы разведки. Как отмечает сам Кабан, его бойцы по-прежнему выполняют классические задачи — добывают ценные документы и берут пленных для получения информации, хотя и активно используют новейшие технические средства.

«Если мы что-то выявляем, делаем налет, берем либо пленного, либо какие-то важные документы и обратно откатываемся», — рассказал заместитель командира батальона.

Граждане с активной жизненной позицией, участвующие в СВО, представляют собой настоящих патриотов, которые готовы принять вызов и вступить на военную службу по контракту для защиты своей страны. Они осознают, что их Родина нуждается в них и в случае необходимости будут готовы защитить своих близких и Отечество. Защита страны — это обязанность каждого мужчины, а любовь к Родине должна проявляться не только словами, но и реальными поступками в интересах России.

Для всех желающих, кто хочет пойти служить по контракту с Минобороны и помогать СВОим приближать победу, в подмосковной Балашихе на Восточном проезде во владении 2 оборудован высококлассный специализированный центр отбора будущих бойцов. В одном месте военнослужащие могут получить необходимую помощь в первичной подготовке к службе, а также в оформлении всех необходимых документов.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.