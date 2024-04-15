Боец с позывным «Гюрза» сделал предложение возлюбленной в кругу сослуживцев на СВО

Военнослужащий из Нижегородской области сделал предложение своей девушке в зоне СВО. Боец с позывным «Гюрза» встал на колено и преподнес избраннице кольцо с букетом красных роз. Кадры с места событий опубликовал сайт pravda-nn.ru .

Жених — боец-нижегородец, начальник службы подразделения БПЛА. «Гюрза», удостоенный ордена Мужества, проходит службу в 153-м полку.

На кадрах можно заметить, как военный находится со своей избранницей в кругу других бойцов. «Гюрза» вручил девушке пышный букет красных роз и сделал предложение руки и сердца.

После этого военный поднялся с колена и поцеловал невесту под троекратное «Ура!» и аплодисменты братьев по оружию.