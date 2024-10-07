Боец с позывным Борода рассказал о службе на СВО и обучении молодых солдат

В прошлом военнослужащий с позывным Борода был железнодорожником, но в итоге принял решение пойти на СВО, так как не мог оставаться в стороне, когда Отечеству нужна помощь. За год он стал командиром роты и начал обучать успешных штурмовиков.

По словам Бороды, контракт с Минобороны он подписал во время очередного отпуска на работе.

«Во время отпуска подписал контракт, приехал в зону СВО помогать. У отца мечта была, чтобы мы с братом военными стали. В военное училище не получилось поступить. Ну вот здесь себя показываю», — рассказал командир штурмовой роты 139-го отдельного штурмового батальона 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Рядовой штурмовик за год стал лейтенантом и командиром роты. За один из успешных штурмов позиций противника Борода награжден медалью за храбрость.

«Брали лесополосу. Заезжали на технике. Враг применил минометы, дроны-камикадзе. В общей сложности вывели порядка 60 человек из той мясорубки. И я вывел одного бойца „трехсотого“ (раненого — ред.), который был посечен очень сильно. У него конечности были посечены. За это и наградили», — поделился воспоминаниями Борода.

В настоящее время Борода передает свой боевой опыт молодым бойцам, пришедшим служить добровольцами по контракту. Он помогает обучать ребят стрелковому делу, а также скрытому передвижению по лесополосам. На отдельном полигоне контрактникам помогают получить навыки боя в черте города.

«Взятие и штурм опорного пункта, оборона. Инженерно-саперная подготовка. Борьба с FPV-дронами. Не так давно открылся мотополигон. Батальон начал применять тактику захода на боевые позиции противника на мотоциклах. Это более скрытно, более маневренно», — отметил Борода.

Обученные Бородой бойцы становятся успешными штурмовиками. Военнослужащие четко понимают, для чего и для кого они выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. По словам командира штурмовой роты, контрактники чувствуют поддержку страны и близких, это позволяет им ежедневно приближать победу.

Пример Бороды подтверждает, что участники специальной военной операции — это мужчины с активной гражданской позицией, которые являются настоящими патриотами. Такие ребята не могут оставаться в стороне и идут защищать Родину без каких-либо условий, потому что понимают, насколько сильно она нуждается в их поддержке. Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Однако государство не остается в стороне, пока военнослужащие выполняют свой долг, оно заботится об их близких, предоставляя соцподдержку разных форматов. Дети военнослужащих бесплатно отдыхают, а также имеют право поступить в лучшие учебные заведения страны на льготные места.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают зарплату и другие начисления.

Подписать контракт в Московской области может любой желающий, обратившийся по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте, направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.