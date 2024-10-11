Боец Мазай: под защитой архангела Михаила спасаю жизни сослуживцев

Военнослужащий с позывным Мазай родился в Донецкой Народной Республике и уже более 10 лет защищает родную землю от ВСУ. Боец рассказал о службе на фронте и о том, как архангел Михаил, покровитель батальона, в котором он служит, оберегает его и помогает оказывать помощь боевым товарищам, развивая современные военные технологии.

«Для того чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация — это все развивается», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Начиная с 2014 года, Мазай усвоил истину, которую до него и других служащих доносили все это время: главная задача — сохранность жизни и здоровья боевого товарища. Эта истина подтолкнула военнослужащего начать активно развивать технологии.

Таких бойцов, как Мазай, сегодня на фронте очень много. Российские мужчины осознают, что страна нуждается в их помощи. Они приходят в пункты отбора на службу по контракту и заявляют, что хотят пойти служить, не ставя при этом никаких условий.

Государство считает своим долгом позаботиться о бойцах и об их семьях, поэтому на сегодняшний день труд военнослужащего достойно оплачивается. Все бойцы при подписании контракта с Минобороны получают единовременную выплату не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач на СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Есть также дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год и 100% компенсация военной пенсии. Если у бойца появляется государственная или ведомственная награда, за нее также поступают выплаты.

Контрактники и их семьи имеют право на ряд льгот, которые действуют по всей стране. При необходимости можно оформить кредитные каникулы или приостановить исполнительное производство по просроченным обязательствам. Правда, в этот пункт не входят алименты. Если на фронт уходит работающий россиянин, то работодатель в обязательном порядке сохраняет за ним рабочее место. Студенты, отправившиеся служить, могут получить академический отпуск. У военнослужащих есть возможность купить жилье, используя военную ипотеку.

Для детей бойцов СВО предусмотрены путевки на отдых и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе с 1 по 11 классы, для пожилых родителей — бесплатные соцуслуги на дому, для супруги — организация профобучения и дополнительного образования.

Самые высокие выплаты на сегодняшний день при подписании контракта россияне могут получить в Подмосковье. Именно здесь, в Балашихе, работает современный и многофункциональный центр отбора бойцов. Он расположен на Восточном шоссе, вл. 2. Здесь будущих контрактников консультируют по всем вопросам, обеспечивают комфортными условиями для проживания и трехразовым питанием на период оформления документов.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77. Заявку для прохождения отбора на службу можно подать через портал «Госуслуги», а также на сайте и в Telegram-боте, или направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.