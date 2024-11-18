Боец Мага: поехал в зону спецоперации, чтобы защищать Родину

Командир расчета РБУ-6000 с позывным Мага находится в зоне спецоперации свыше полутора лет. Он сказал, что подписал контракт, чтобы защитить Родину и помочь военным в уничтожении противника.

Мага вместе с бойцами оказывает артиллерийскую поддержку подразделениям ВС РФ в Часов Яре.

«Получив боевую задачу от разведки, мы выезжаем отрабатывать. В основном это скопление живой силы противника, скопление вражеской техники и разбиваем пункты постоянной дислокации», — сказал военный.

За заслуги и доблесть командир расчета РБУ-6000 был награжден медалью «За отвагу», а еще медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО боец получает от 210 тыс. рублей каждый месяц.

Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год, также есть 100-процентная компенсация военной пенсии и выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Подписать контракт в Московской области можно с помощью обращения в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Поступить на контрактую службу может любой желающий. Подробная информация представлена по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно направить письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.