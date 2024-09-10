Боеприпасы времен ВОВ обезвредили взрывотехники в Можайском округе

Заместитель начальника отряда Денис Совенков сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились собственники земельного участка, расположенного в деревне Тетерино, которые обнаружили боеприпасы во время подготовки территории к застройке.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три 50-миллиметровые минометные мины времен войны. Соблюдая технику безопасности, спасатели обезвредили взрывоопасные предметы, согласно инструкции, транспортировав их на полигон в специальном контейнере», — рассказал замначальника отряда.

Денис Совенков добавил, что неразорвавшиеся снаряды, пролежавшие долгое время в земле, представляют серьезную опасность.

«Мины, гранаты и другие взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны регулярно находят на территории Подмосковья по сей день. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя трогать эти находки. При обнаружении взрывоопасных или внешне схожих с ними предметов, необходимо немедленно сообщить об этом в единую службу экстренных вызовов по номеру 112. Нельзя перемещать, закапывать или закрывать чем-либо этот предмет, а также оказывать на него температурное, звуковое, механическое или электромагнитное воздействие. Любое неосторожное движение может привести к несанкционированному взрыву. Нужно удалиться от места обнаружения на безопасное расстояние и до прибытия специалистов принять меры по недопущению в зону нахождения подозрительного предмета других лиц», — заключил Денис Совенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.