Студенты РУДН смогут проходить практику в Стройкомплексе Москвы

Бочкарев: заключено соглашение о сотрудничестве Стройкомплекса Москвы и РУДН

В организациях Стройкомплекса Москвы смогут проходить практику студенты Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с каждым годом Стройкомплекс расширяет свое сотрудничество с профильными московскими образовательными организациями.

«Мы стараемся максимально привлечь молодых специалистов в строительную отрасль. Именно с этой целью был заключен договор о практической подготовке обучающихся с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Договор подписан сроком на три года», — сказал Бочкарев.

По его словам, сейчас идет начальный этап взаимодействия.

«Совместно с управлением организации практик и содействия трудоустройству выпускников РУДН определяются эффективные формы совместной работы, интересные взаимовыгодные проекты и компании-партнеры», — уточнил Бочкарев.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, совместная работа с ГК «МонАрх» по формированию студенческого строительного отряда уже началась. Также подготовили план привлечения молодых специалистов в компанию. Планируется провести практические занятия, презентации, welcome-встречи и экскурсии.

«Студентов и выпускников РУДН ждут в организациях Стройкомплекса столицы на практику, стажировку и трудоустройство», — сказал Левкин.

Он напомнил, что по соглашению о сотрудничестве в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы уже несколько лет ведется активная работа с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Московским государственным строительным университетом (МГСУ).