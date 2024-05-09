Bloomberg рассказал о вероятном преемнике Тима Кука на посту главы Apple

Место генерального директора Apple после отставки Тима Кука может занять руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения компании Джон Тернус. Сейчас мужчине 49 лет, сообщает Forbes.ru.

По данным Bloomberg, в 2015 году Кук назначил операционным директором Apple Джеффа Уильямса. До этого предполагали, что именно он станет преемником Кука, если тот покинет должность в скором времени. Но в этом году Уильямсу исполнится 61 год, а совет директоров Apple, вероятно, хочет получить руководителя, который, как Тим Кук и Стив Джобс, проработали бы в компании не менее десяти лет.

Один из давних руководителей компании говорил, что пять лет назад Уильямс лидировал в борьбе за пост генерального директора, но медлительность в обновлении руководящего состава создает проблемы с выбором кандидатуры на должность.

Помимо этого, Тернуса любят в компании, он «заслужил уважение» Кука, Уильямса и прочих руководителей.

Тим Кук возглавил компанию Apple в 2011 году, сменив на этом посту умершего от рака поджелудочной железы Стива Джобса.