Блокадники из девяти стран прибыли в Петербург на День Ленинградской победы

Более сорока блокадников и их сопровождающих из девяти стран приехали в Петербург на празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Петербург прибыли блокадники и их сопровождающие из Армении, Белоруссии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана и Эстонии. Они приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 82-й годовщине освобождения города от блокады.

Среди гостей оказалась председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда города Витебска Юлия Фролова. Она рассказала, что была эвакуирована из Ленинграда в раннем детстве из-за болезни.

«Мы пережили зиму 1941–1942 годов, и я сильно заболела. Было необходимо уезжать в эвакуацию, речь шла о жизни и смерти», — поделилась воспоминаниями Юлия Фролова.

После эвакуации семья Фроловой жила под Москвой, затем в Эстонии и Белоруссии. По ее словам, вернуться в Ленинград не удалось из-за климата.

Памятные мероприятия прошли не только в Петербурге, но и за рубежом — у памятников, установленных по инициативе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Такие монументы есть в Иерусалиме, Ереване, Ташкенте и Бишкеке. В столице Кыргызстана у памятника «Мужеству ленинградцев — благородству кыргызстанцев» состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие около тысячи человек.

Член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев отметил, что город уделяет особое внимание поддержке блокадников, проживающих за рубежом, а также образовательным проектам для молодежи, направленным на сохранение памяти о подвиге ленинградцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.