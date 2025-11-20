Блогеры Подмосковья вошли в число победителей проекта «ТопБЛОГ»

Названы имена победителей основного трека Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 30 участников из 15 регионов России стали лучшими авторами программы «Министерство контента», объединившей блогеров и государственных служащих. В число победителей вошли врач акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и блогер, педагог и журналист Елена Удовенко из Московской области, сообщает пресс-служба платформы.

Программа «Министерство контента» стала первой в стране инициативой, которая сумела выстроить системную работу блогерского сообщества в партнерстве с государственными структурами. Трек был создан проектом «ТопБЛОГ» и Мастерской управления «Сенеж» совместно с пятью министерствами, которые задавали объединенным командам реальные социальные задачи и направляли работу над проектами. В результате блогеры и государственные служащие разработали инициативы с современными медиаподходами к ключевым темам и проблемам отраслей. Получившиеся медиапроекты презентовали на финале представителям руководства федеральных министерств.

Интерес к треку оказался высоким: было подано более 8 500 заявок из всех регионов России, по итогам отбора 700 участников – блогеры и представители госсектора – прошли программу допобразования, а 150 сильнейших вошли в команды федеральных министерств. Масштаб программы подтвердил высокий общественный запрос на открытый и содержательный разговор о важных для страны темах.

Значимость трека подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, отметив, что программа стала важным этапом в развитии медиасферы: «Для Президентской платформы «Россия – страна возможностей» трек стал подтверждением того, что государственная коммуникация может опираться на профессиональное медиасообщество. Поддержка федеральных ведомств позволила выстроить новый формат совместной работы, в котором задачи государства и компетенции авторов усиливают друг друга. Участники трека показали, что способны работать со сложными темами на высоком профессиональном уровне, и их работа задала новый профессиональный стандарт, на который будет опираться развитие медиасреды».

В число победителей пятого юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», подтвердив высокий уровень медиакомпетенций, вошли врач акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и блогер, педагог и журналист Елена Удовенко из Московской области.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра, врач акушер-гинеколог Динар Габдрахманов. Он всей душой болеет за женское здоровье и здоровье будущих малышей, а с сентября, переехав из Республики Башкортостан и начав работу в Подмосковье, воодушевившись проектом в «ТопБЛОГ», запустил в своем перинатальном центре отцовский клуб «Осознанное отцовство с МОПЦ». На занятиях, которые ведут врачи-мужчины, будущим отцам рассказывают о поддержке женщины до и после родов, о партнерских родах и основах помощи новорожденным. Динар – победитель конкурса «Лидеры России» трека «Здравоохранение», «Лучший врач акушер-гинеколог России» по итогам всероссийского конкурса «Лучший врач года 2024», лауреат премии «Самый инициативный молодой акушер-гинеколог» Российской междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. Его профессиональный путь – пример преданности делу, многолетней работы и стремления развивать культуру осознанного родительства.

«Сотрудничество блогеров и государства, конечно же полезно, потому что совместная работа точно принесет больше пользы. Будем работать в одном направлении, взаимно обмениваясь необходимой информацией и корректируя работу», – отметил Динар Габдрахманов.

Динар участвовал в разработке и презентации медиапроекта направления «Здоровье» министерства здравоохранения Российской Федерации. Проект «Будь мужиком!» –инициатива, направленная на формирование современной мужской модели поведения, в которой забота о здоровье рассматривается как проявление зрелости и ответственности. Предлагает новый подход к разговору о мужском здоровье: через современные медиаформаты, честный язык и вовлекающий контент он помогает разрушить стереотип о том, что профилактика – «не мужское дело». «Будь мужиком!» показывает, что своевременная диагностика, обращение к врачу и внимательное отношение к себе напрямую влияют не только на качество жизни мужчин, но и на устойчивость российских семей.

Блогер Елена Удовенко открыла в марте 2020 года блог «Формула имиджа» на «Дзене», во время пандемии, и сегодня в нем более 80 тысяч подписчиков. По образованию педагог-психолог, имеющая также опыт работы в журналистике, Елена пишет о массовых трендах и образах, исследует, как культура формирует коллективное воображение, как мировоззрение проявляется через стиль и почему одежда становится маркером ценностей, поколенческих и идеологических установок. Одним из важных направлений ее работы стало осмысление ключей к пониманию «русского кода» и поиск способов сделать его популярным в мире через мягкую силу культуры.

«Трек «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» полезен для обмена практиками: он объединяет экспертизу и творческий потенциал блогеров. Огромное спасибо за очень качественное обучение презентации от специалистов «Сенеж» и проекта «ТопБЛОГ», – отметила победитель пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» Елена Удовенко.

Елена участвовала в разработке и презентации медиапроекта направления «Культура и творчество» Министерства культуры Российской Федерации под названием «Точки Культуры». Проект вовлекает подростков в культурную среду через создание собственного контента. Подросткам-блогерам предоставляется доступ в музеи, галереи и библиотеки для создания материалов о культуре. Это способствует популяризации культурных институций и развитию интереса к истории и искусству. В перспективе инициатива способствует формированию сообщества молодых медиакреаторов, продвигающих культурные ценности.

Помимо командной работы, участники трека «Министерство контента» в рамках финала прошлиполноценную ассесмент-сессию, включавшую проверку медиаграмотности, личного позиционирования, коммуникативной гибкости, креативности, эмоционального интеллекта, умения работать в публичных форматах и в команде. Эксперты смотрели на способность адаптировать содержание под аудиторию, уверенно вести питч, управлять эмоциональным тоном, создавать яркие смысловые акценты, вести диалог в разных коммуникационных ситуациях.

Финальная программа стала пространством для общения, профессионального обмена и встреч с лидерами медиа. Завершением события стало финальное шоу, в котором команды представили созданные ими проекты пространства дома министерства контента – образ Родного контента, раскрывающий историю страны, ее жителей и ценностей через современные медиа. Проект «ТопБЛОГ» продолжит работать с авторами, расширять направления и создавать новые форматы сотрудничества государства и медиасообщества.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.

