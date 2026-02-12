Блогеру Юрию Дудю* запретили снимать видео и вести соцсети

Журналисту Юрию Дудю* усилили наказание из-за апелляционного представления прокурора. В ноябре 2025 года против 39-летнего блогера вынесли заочный приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тогда Дудя* признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Журналиста заочно наказали лишением свободы на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело рассматривали при том, что подсудимый отсутствовал, так как в настоящее время находится в розыске. Дудя* заочно заключили под стражу.

Прокурор внес апелляционное представление на приговор суда. Он попросил применить еще одно наказание против журналиста. Также приговор обжаловала в апелляционном порядке сторона защиты.

Представление прокурора удовлетворили. Апелляционный суд назначил Дудю* еще одно наказание. Ему запретили в течение трех лет заниматься администрированием ресурсов в Сети. Жалобу журналиста оставили без удовлетворения.

*Журналист Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ

