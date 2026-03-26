Блогерша попала под арест в Москве за посты о религии

В Москве арестовали тиктокершу Веронику Герасимовскую, известную под псевдонимом nickigeser. Ей предъявлено обвинение в разжигании ненависти или вражды, сообщает « Осторожно, новости ».

Ее задержали вечером в понедельник. Основанием для уголовного дела стал ее Telegram-канал, который пропагандировал превосходность одной религиозной группы над другими.

В суде девушка признала вину. При этом она заявила, что допустила невнимательность и на самом деле поддерживает терпимость ко всем религиям.

Ранее Вероника вела популярный TikTok и была участницей тикток-хауса. После принятия ислама она занялась недвижимостью. В своем канале она рассказывала о трудностях жизни русской мусульманки — ее критиковали за ношение платка и называли «нерусской».

