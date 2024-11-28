Блогеров, заснявших атаку украинских дронов на Калужскую область, накажут

Жители Калужской области будут оштрафованы за съемку и размещение видео с атаками украинских БПЛА. Глава управления административно-технического контроля региона Станислав Орехов объяснил, почему подобные действия запрещены, сообщает «Царьград» .

Блогеры из Калужской области будут наказаны за съемку атак украинских беспилотников и публикацию видео в соцсетях.

Орехов отметил, что жители региона понесут административную ответственность. Уже составлены протоколы, и нарушители будут обязаны уплатить штрафы в размере от 3 до 4 тысяч рублей, а за повторные правонарушения суммы возрастут.

Кроме того, ответственность ляжет и на владельцев, и на модераторов интернет-ресурсов, которые не удалили данные видео.

По словам чиновника, подготовлено около 15 протоколов, четыре из которых уже направлены в судебные инстанции. Орехов подчеркнул, что на территории Калужской области действует режим повышенной готовности, при котором строжайше запрещено снимать и публиковать видео с вражескими беспилотниками, их обломками, последствиями взрывов и, особенно, работой российских сил ПВО.