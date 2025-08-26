Блогеров ОК научат создавать эффективный текстовый контент

Школа авторов VK запускает бесплатную образовательную программу «Все — текст», которая начнется 4 сентября. Участники курса смогут улучшить навыки копирайтинга, это поможет им привлекать больше внимания аудитории в насыщенном информационном пространстве.

Программа разработана специально для создателей контента в социальных сетях — владельцев групп в ОК («Одноклассники» — ред.), сообществ «ВКонтакте» и каналов Дзена. Эксперты расскажут, как грамотно взаимодействовать с подписчиками и реагировать на критику.

Участники курса научатся не только генерировать творческие идеи и создавать привлекательные тексты, включая сценарии для видеоконтента, но и получат навыки редактирования собственных материалов для достижения максимальной эффективности.

На образовательном курсе выступят профессионалы, работающие с текстами в различных форматах. Глава контентной экспертизы Дзена Матвей Кардаш научит участников составлять структурированные материалы с привлекательными заголовками и сильными завершениями.

Сотрудник издания «Коммерсантъ» Александр Черных проведет уникальный мастер-класс по созданию фирменных заголовков в стиле этой газеты. Мария Баумане из UX-редакции Mail расскажет, как текст может стать инструментом самопрезентации для блогеров.

Отдельное внимание будет уделено борьбе с шаблонным мышлением — журналист Алексей Королев поможет участникам избавиться от речевых штампов и создавать оригинальный контент.

Эксперты расскажут о языковых заимствованиях перед началом нового курса. 28 августа пройдет прямая трансляция в сообществе Школы авторов VK, где выступят преподаватели кафедры стилистики русского языка журфака МГУ. Они объяснят, как иностранные слова обогащают и развивают наш язык. Эфир состоится за день до запуска образовательной программы.

«Сегодня есть риск потеряться в бесконечном потоке информации, которую мы получаем из разных источников ежедневно. Школа авторов VK разработала курс, который научит блогеров выделяться в медиапространстве с помощью оригинальных текстов и авторского стиля. На курсе мы планируем, среди прочего, рассказать студентам, как посредством инструментов ИИ можно редактировать текстовые материалы, улучшая их качество», — отметила директор Школы авторов VK, руководитель направления образовательных продуктов и программ для авторов Анна Гилева.

Чтобы присоединиться к курсу, достаточно зарегистрироваться как участник по ссылке.