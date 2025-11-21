Блогера из Кемерова признали виновной в жестоком обращении с дочерью

Суд в Кемерове приговорил блогера Олесю Люциферовну к 5,5 года колонии

Суд в Кемерове приговорил блогера Олесю Люциферовну к 5,5 году колонии за жестокое обращение с 12-летней дочерью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает Сiбдепо .

Женщину осудили по статье о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, если это сопровождалось жестоким обращением, сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Блогер стала известна в интернете из-за нецензурных выражений и угроз в адрес 12-летней дочери, а также регулярных трансляций с употреблением алкоголя. Следствие установило, что женщина не заботилась о ребенке, проявляла агрессию, била дочь руками и резиновым шлангом. Во время прямых эфиров она заставляла девочку участвовать и просить деньги у зрителей.

«Мать лишена родительских прав в отношении дочери. Девочка передана под опеку близкому родственнику», — сообщили в Следственном комитете Кузбасса.

Суд назначил женщине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.