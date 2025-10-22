Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что нейросети, например, ChatGPT, проявляют предвзятость при генерации ответов. Общенние с ними словно диалог с либералом.

Васильев в эфире своей программы на радио Sputnik поделился мнением о работе нейросетей. Он отметил, что результаты, которые выдают такие системы, часто кажутся случайными.

Васильев сравнил общение с ChatGPT с диалогом с либералом или демократом. По его словам, нейросеть по-разному реагирует на запросы о России и США.

«В целом, общаться с ChatGPT — это как общаться с либералом, с демократом, потому что когда я прошу ChatGPT придумать какую-нибудь шутку про Россию, она всегда уничижительная. Когда я прошу ChatGPT придумать шутку про США, она всегда превозносящая США», — рассказал блогер в своей авторской программе на радио Sputnik.

Он подчеркнул, что подобная предвзятость вызывает вопросы к объективности нейросетей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.