Блогер Денис Шалюта заявил, что жители США все чаще придерживаются традиционных взглядов на семью и воспитание детей, что сближает их моральные ценности с российскими, сообщает Sputnik .

Блогер Денис Шалюта в эфире радио Sputnik рассказал, что многие жители США становятся ближе к россиянам в вопросах личной жизни, семьи и воспитания детей. По его мнению, американское общество устало от ЛГБТ* и теперь все чаще выбирает традиционную модель семьи, где мужчина и женщина воспитывают ребенка.

Шалюта пояснил, что в США произошел переход от одной крайности к другой.

«Сначала ушли в абсолютный максимум, сейчас будут возвращаться в абсолютный минимум. В тренде будут традиционные семьи, традиционные ценности, традиционное воспитание детей», — заключил блогер.

Он также отметил, что в России исторически сильны ценности общества и государства, и это остается важной частью культуры. По словам Шалюты, возвращение к традиционным ценностям в США сближает моральные ориентиры двух стран.

*Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.