Блогер Ларин захотел отказаться от гражданства России, чтобы «стать счастливым»

Известный российский блогер Дмитрий Ларин (настоящая фамилия — Уткин) заявил, что хотел бы отказаться от родного гражданства. По его словам, в таком случае он стал бы «счастливым», сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Уткина YouTube-каналу «Книжный чел».

«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — утверждает он.

Блогер также признался, что боится экстрадиции в родную страну. Вместе с тем Ларин утверждает, что имеет три гражданства и хочет получить еще два.

«Сейчас я на них (гражданства — ред.) коплю. Я в целом уже себе соломку стелю», — добавил Уткин.

Ларин уже несколько лет живет за рубежом — в 2021 году он переехал в Индонезию. Блогер говорил, что эмиграция далась ему тяжело и болезненно.

Ранее SHOT писал, что на Дмитрия Ларина пожаловались в Генпрокуратуру из-за антироссийских высказываний. Автором жалобы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.