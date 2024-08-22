Блогер Ксения Дукалис заявила о беременности

сегодня в 15:16

В четверг блогер Ксения Дукалис заявила о своей беременности. Она станет мамой впервые, сообщает Super.ru .

22 августа Дукалис отпраздновала свое 30-летие. В этот же день она в своем Telegram-канале объявила, что ждет ребенка.

Блогер опубликовала фотографии, на которых виден большой живот. Судя по кадрам, беременна она уже давно. Дукалис долгое время скрывала свое интересное положение.

Блогер вышла замуж в августе 2022 года. Ее супруг — предприниматель Давид Назарян.