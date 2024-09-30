Блогер-диггер Пыж после разглашения гостайны досрочно покинул колонию

В поселке Металлострой в Санкт-Петербурге из исправительной колонии № 5 досрочно освободился осужденный за распространение гостайны блогер-диггер Андрей Пыж, сообщает Telegram-канал SHOT .

Пыжа признали виновным в распространении государственной тайны в 2021 году. Тогда следствие доказало в суде, что блогер получал информацию о засекреченных московских подземных объектах, которые составляли гостайну, затем распространил ее.

Информацию о московских режимных объектах он получал с декабря 2018 года по август 2020 года. В октябре 2021 года его приговорили к пятилетнему сроку, однако полностью отбывать наказание ему не пришлось.

Пыж получил одобрение на условно-досрочное освобождение из колонии. 30 сентября он отправился домой.