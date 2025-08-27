Блог-тур в Подмосковье показал будущее российского агробизнеса

Всероссийская премия «ШУМ» организовала масштабный блог-тур, участниками которого стали молодые авторы, блогеры, журналисты, медиапедагоги и представители региональных и студенческих СМИ. Главная тема мероприятия — раскрытие потенциала сельскохозяйственной отрасли России и развенчание популярных стереотипов о фермерстве и экотуризме в Московской области. Такой формат позволил привлечь внимание к современным достижениям аграрного сектора и показать инновационные технологии, лежащие в основе эффективного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Одним из ключевых объектов посещения стал Центр геномной селекционной лаборатории «Мираторга». В ходе экскурсии участники собственными глазами увидели, как компания использует передовые методы повышения продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных. В центре ведутся кропотливые работы с ДНК, проводится огромное количество заборов, анализов и опытных процедур. Благодаря внедрению инновационных решений, этот центр входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности, что подтверждает высокий уровень российских достижений в области генной инженерии и селекции животных.

На молочном комбинате «Чеховский» компании Health & Nutrition участники увидели полностью автоматизированное производство молочных продуктов — от прибытия сырья до упаковки. Молодые авторы самостоятельно создавали йогурты из ассортимента брендов, таких как «Простоквашино», «Даниссимо», Actimuno, «АктиБио» и «Растишка». Экскурсия подчеркнула уровень автоматизации процессов, строгий контроль качества и современные технологии, реализуемые на предприятии, что гарантирует безопасную и высококачественную продукцию, которая ежедневно оказывается на полках магазинов по всей стране.

Еще одним важным объектом стал овцеводческий агрокомплекс «Хутор Спасский», где участники увидели современных овец и узнали о возможностях превращения фермы в привлекательное место для экотуризма. Там содержится около 1000 овец, а недавно хутор был открыт для групп организованных туристов. Уже со следующего лета планируется принять посетителей и в формате самостоятельных путешествий, что сделает этот объект одним из центров экологического туризма региона.

В рамках поездки приняли участие 20 человек — блогеры-гиды, телевизионные журналисты, медиапедагоги, авторы медиапроектов и представители СМИ. Армия их подписчиков в социальных сетях превышает 10 млн человек, что позволяет с высокой вероятностью охватить и привлечь к теме сельского хозяйства миллионы потенциальных потребителей и заинтересованных граждан. Итогом поездки стали авторские медиапроекты — статьи, репортажи, видеоролики и фильм, посвященные достижениям агросектора России, инновационным технологиям и цифровым решениям, которые повышают эффективность и производительность предприятий в сфере сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.