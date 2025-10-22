Близнецы остались жить в России из-за травли в школе Германии

Семилетние близнецы Ханна и Лука, приехавшие из Германии в Россию к бабушке, отказались возвращаться домой из-за травли в немецкой школе, сообщает kp.ru .

Семилетние близнецы Ханна и Лука, родившиеся и выросшие в Германии, приехали в Россию на время, чтобы навестить бабушку. После нескольких дней в России дети заявили, что не хотят возвращаться домой. Их мать Наталья Гуниа объяснила, что причиной стали постоянные издевательства в немецкой школе.

По словам Натальи, Ханну и Луку начали обижать с первого класса. Дочь подвергалась травле со стороны сверстников и старших детей из-за того, что говорила по-русски. Девочку били, обзывали и даже толкали с лестницы. Мать неоднократно обращалась к директору школы, но ситуация не изменилась. Лука также сталкивался с отчуждением — одноклассники отказывались с ним общаться, потому что он рассказывал о поездках в Россию.

Взвесив все обстоятельства, Наталья решила остаться с детьми в России. У близнецов двойное гражданство, что позволило им остаться без юридических сложностей. Однако отец детей обвинил бывшую жену в похищении и обратился в немецкую полицию. Против Натальи возбудили уголовное дело, но российский суд встал на ее сторону, учтя желание самих детей.

С апреля 2025 года Ханна и Лука прекратили общение с отцом, расстроившись из-за его нежелания принять их решение остаться в России. Наталья отметила, что дети быстро адаптировались к жизни в новой стране, нашли друзей и чувствуют себя счастливыми.

