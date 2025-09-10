Блиновская может выйти на свободу по УДО до конца года

Блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская может выйти на свободу до конца 2025 года. Юристы хотят продлить ее содержание в СИЗО, тогда она получит шанс на УДО в ближайшие месяцы, сообщает SHOT .

Сейчас Блиновская находится в СИЗО, где день считается за 1,5, что позволяет ей уменьшать срок пребывания в тюрьме.

Защита блогера планирует продлить ее нахождение в СИЗО и избежать отправки в колонию. Для этого ей необходимо найти место в хозотряде в СИЗО, где осужденные занимаются разными хозяйственными работами — приготовлением еды, ее разносом арестантам, уборкой, мытьем посуды, стиркой и др. За работы они получают стаж и зарплату, а главное, сильно сокращают свой срок.

Для работы в СИЗО нужно согласие осужденного и решение начальника учреждения. В этом случае Блиновская сможет рассчитывать на УДО в текущем году.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке уехать в Белоруссию. Сначала она была под домашним арестом, а в начале 2024 года блогера отправили в СИЗО. Весной 2025 года Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также с нее взыскали 587 млн рублей. Все имущество «королевы марафонов» конфисковано.

