«Блевать охота»: россиянка нашла волосы в творожном сырке из «Пятерочки»

В Татарстане женщина обнаружила волос в творожном сырке из «Пятерочки»

Творожный сырок с волосами продали женщине в одном из магазинов сети «Пятерочка» в Татарстане. Возмущенная покупательница планирует направить официальную жалобу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 15 января в Иннополисе. Елизавета купила творожный сырок торговой марки «Свитлогорье» в магазине «Пятерочка» по адресу: улица Спортивная, дом № 126. Девушка начала есть сырок и обнаружила в нем волосы.

На опубликованных кадрах видно, как девушка разломала творожный сырок на тарелке и демонстрирует волосы, которые в нем находились.

«Смотрите, что я съела только что. В Иннополисе в „Пятерочке“ купила сырок, я откусываю, а там волосы. Даже не один. Мне вообще блевать хочется», — заявила автор видео.

В итоге Елизавета обратилась в магазин, но там лишь извинилась за произошедшее. Девушка планирует подать жалобу в Санэпидемстанцию.

