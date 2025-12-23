Блатные автономера «ЕКХ» попали под запрет в России

Номера для авто содержащие буквы ЕКХ (еду, как хочу) попали под запрет в России, их не регистрируют и изымают при смене машины, сообщает Mash .

Это делается потому, что буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками.

Житель Воронежа Александр П. решил перевесить блатные номера на новый автомобиль. Он снял госномер со старой машины и оставил его на хранение в МРЭО. А когда захотел вернуть, то узнал — ЕКХ выдавать запрещено из-за недавнего распоряжения, пришедшего сверху.

Как сказала сотрудница воронежского МРЭО, приказание пришло из Москвы, и действует по всей стране.

НАС направил запрос в МВД, чтобы узнать, было ли такое распоряжение.

На сегодняшний день номер по запросу «ЕКХ» продают в диапазоне от 285 тыс. до 2,68 млн рублей за госномер, цена зависит от региона и сочетания цифр.

