Благоустройство второй очереди завершилось в парке Малевича в Одинцове

В городском округе Одинцово в Парке Малевича подошло к концу благоустройство со стороны села Ромашково. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы завершили благоустройство второй очереди в Парке Малевича. В нем появилась еще одна парковка на 636 автомобилей. Точкой притяжения гостей парка станет новый живописный проход через ручей. Также мы сделали дорожки протяженностью 3,5 км», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ходе благоустройства была обустроена входная зона с качелями для взрослых, детской площадкой с троллеем и большим рестораном с летней верандой. К нему можно подойти по дорожке от новой парковки. Теперь в парке три парковки на 1486 автомобилей.

Для любителей спорта благоустроена спортивная зона с восьмью волейбольными площадками и специальными навесами для играющих, тремя теннисными столами, а для любителей искусства обустроена арт-аллея протяженностью 800 метров со специальным площадками для размещения тематических арт-объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.