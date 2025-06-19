Благоустройство трех общественных пространств в Ленинском округе начнется в июне

В конце июня в подмосковном Ленинском городском округе приступят к благоустройству трех территорий для отдыха жителей, расположенных в поселках Измайлово, Развилка и городе Видное. Две из них завершат до конца лета, третью — осенью. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Между домами № 43 и 45 в поселке Развилка будет обновлен сквер. Его сердцем станет освещенная центральная аллея, по обеим сторонам которой расположатся скамейки для спокойного отдыха. Для активного досуга пространства тоже хватит: планируем, что здесь появится одна из точек культурного притяжения поселка с площадкой для фестивалей, выставок и мастер-классов. В приоритете — безопасность жителей, поэтому оснастим сквер системой видеонаблюдения: камеры будут круглосуточно фиксировать происходящее и в режиме реального времени передавать в диспетчерский пункт», — рассказал глава Ленинского округа.

К работам в Развилке планируется приступить уже на текущей неделе. Следующая локация расположена в поселке Измайлово, где в течение лета также благоустроят сквер: будут обновлены тропиночные сети, газоны и цветники, установлено новое освещение, оборудованы малые архитектурные формы, проведено дополнительное озеленение.

«Обновление коснется и Центрального парка в Видном. Здесь появится новый объект для активного отдыха детей и молодежи — скейтпарк. Его проект разработан с учетом современных требований и стандартов безопасности. Скейтпарк будет включать в себя рампы, рейлы, фанбоксы и другие фигуры и элементы, позволяющие выполнять разнообразные трюки и комбинации как начинающим, так и опытным скейтбордистам. Возле нового объекта появятся дополнительные скамейки и урны, чтобы спортсмены могли поддерживать чистоту и отдыхать», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в поселке Развилка также приведут в порядок набережную Нижнего Ащеринского пруда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.