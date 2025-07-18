Благоустройство Тимоховского парка в Ленинском округе обсудили с жителями

В Ленинском городском округе прошла встреча по сооучастному проектированию будущего благоустройства Тимоховского парка. Эта территория стала одним из победителей в ходе голосования за объекты комфортной городской среды. В мероприятии приняли участие свыше 20 активных жителей муниципалитета и представители компании-проектировщика, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы планируем благоустройство двух частей парка общей площадью более 8 га. На текущий год заключен контракт на разработку проекта. Сами работы проведем в 2026-27 годах. На сегодняшний день главная задача — это совместное принятие решения с жителями Ленинского округа. Для этого провели открытую встречу, где каждый желающий смог высказать свои конструктивные замечания и предложения по поводу предварительной концепции благоустройства. Они будут по возможности учтены подрядчиком при выполнении проекта», — сказал директор «Парка культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Он уточнил, что независимо от других деталей проекта, в парке в любом случае будут сделаны новые туалеты, детская площадка и другие малые архитектурные формы в эко-стиле, разветвленная тропиночная сеть, деревянные настилы, проведено дополнительное освещение, а также создана безбарьерная среда — всё в соответствии со стандартами министерства благоустройства Московской области. Важно отметить, что проект предполагает приведение в порядок тех территорий парка, которые ранее не были освоены и представляют собой труднодоступные зоны — овраг, заросли растительности, поросшие склоны. Концепция предполагает создание в этих локациях инфраструктуры для прогулок и отдыха людей при максимальном сохранении природы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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