сегодня в 11:41

Благоустройство территорий обсудили на оперативном совещании в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи 16 сентября прошло оперативное совещание, одной из тем которого стала масштабная программа по благоустройству в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Особое внимание уделяется качеству выполненных работ, чтобы создать для наших жителей комфортные и безопасные условия. Сейчас мы начинаем готовится к благоустроительному периоду 2026 года. Активно формируются адресные перечни объектов с учетом пожелания мытищинцев», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Комплексное благоустройство 15 дворов. По 13 адресам работы выполнены. Ведется завершающий этап: ул. Станционная, д. 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 5 к. 2; Олимпийский пр-т, д. 15 к. 3, 15 к. 4, 15 к. 5, 15 к. 7.

Проведены замена и ремонт 24 детских площадок. На сегодняшний день выполняется благоустройство прилегающих территорий.

Выполнен ямочный ремонт большими картами общей площадью свыше 14 000 кв. м.

Завершена модернизация 22 народных троп. Ведутся работы по благоустройству прилегающих к ним территорий.

Выполнено устройство 6 линий наружного освещения по программе «Светлый город». Подключение будет выполнено после проведения технологического присоединения линий — до 30 сентября.

Заменено 707 неэнергоэффективных светильников (еще 193 до конца сентября) и установлен 21 шкаф управления наружным освещением на 18 сельских населенных пунктах.

Все адреса, где были выполнены работы, размещены сайте.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству общественных пространств:

— сквер вдоль Новомытищинского проспекта — до конца сентября;

— сквер «Аллея Ветеранов» — до конца ноября;

— сквер у театра «ФЭСТ» — до конца ноября;

Парк Яуза:

— 1 этап от ул. Мира до «Березовой рощи» — до 10 ноября;

— 2 этап от «Березовой рощи» до ул. Семашко, д. 4, корп. 3, включая острова — 2026 год;

Парк Мира — разрабатывается проектно-сметная документация. Проведение работ планируется в 2026 году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.