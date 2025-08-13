Благоустройство территории округа обсудили в Ступине

сегодня в 19:26

По программе «Пешком» в округе построено 9 «народных троп» для удобного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Завершено благоустройство двух пешеходных зон в Ступино.

«В восьми дворах ведется замена асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня, созданием дополнительных парковочных мест и озеленением территории. Работы завершены по четырем адресам. Выполнен ямочный ремонт дворовых территорий большими картами. Устранено порядка 18 тысяч кв. м ям», — доложил заместитель главы округа Максим Жуков.

По инициативному бюджетированию запланировано 12 проектов: установка 4 детских игровых и 4 воркаут-площадок, благоустройство 3 общественных территорий и памятника героям Великой Отечественной войны.

По словам Максима Жукова, запланировано проведение систем наружного освещения в 16 населенных пунктах. Будет установлено 310 светодиодных светильников и 90 опор.

Выполнено благоустройство сквера на Колхозной: отремонтирован памятник, удалены аварийные и больные деревья, проведено озеленение.

Продолжаются работы на территории сквера взрослой поликлиники. Готовность объекта — 80%.

Завершен демонтаж на проспекте Победы. Рабочие выполняют монолитные и земляные работы, прокладку инженерных сетей к будущему фонтану.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.