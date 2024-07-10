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Благоустройство территории детсада в округе Шаховская завершат до 25 августа

В городском округе Шаховская стартовало благоустройство территории детского сада «Родничок» после завершения капитального ремонта здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент ведется демонтаж беседок, опиловка деревьев, выравнивание территории для дальнейшего формирования участков для прогулки детей.

В скором времени на территории сада появятся малые архитектурные формы и современные теневые навесы. Проведут озеленение территории. Работы планируется завершить до 25 августа.

Капитальный ремонт поселкового детского сада завершился в прошлом году. 1 сентября перед малышами округа распахнуло двери совершенно новое учреждение: яркие стены, новая мебель, игрушки, комфортабельные группы. Не хватает лишь современных прогулочных зон.

«Учреждение построено в 1988 году, капитальный ремонт здания не проводился с момента строительства. «Родничок» посещают 260 малышей. После завершения благоустройства прилегающей территории, «Родничок» станет первым современным и комфортным садом», — прокомментировал глава городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.