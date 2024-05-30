Благоустройство Тарычевского пруда в Видном завершат в ноябре

В Ленинском городском округе строят «Первый квартал». Застройщик для жителей Видного благоустроит Тарычевский пруд в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Видном стартовали работы по ревитализации Малого Тарычевского пруда и благоустройства прилегающей к водоему территории. Специалисты демонтировали незаконные постройки, установили защитные ограждения и приступили к обустройству площадки для заезда техники. Одновременно возводятся пирс и понтонные площадки для буровых машин. Также завершена подготовка территории к санитарной вырубке старых и аварийных деревьев — уже заключен договор, оформляются «порубочные билеты».

В 2023 году проведено первичное расхламление участка, подготовлена концепция благоустройства и в апреле этого года представлена жителям Ленинского городского округа. Цель проекта — дать новую жизнь водному объекту площадью 16 тысяч кв. метров: очистить, предотвратить эрозию и укрепить берега, а затем создать современную и удобную парковую инфраструктуру в локации, сохранив при этом существующий биоценоз (в пруду живут утки и рыба).

Ревитализация Тарычевского пруда будет проходить в два этапа. В рамках первого освободят от мусора дно водного объекта и подготовят береговую линию к дальнейшим работам. Во время второй фазы выложат дорожки-настилы, установят павильоны, амфитеатр и детские площадки, проведут освещение.

«Наша задача гармонично связать уникальный природный ландшафт с городской средой, в которую вписан объект. Мы сохраним естественные зоны, которые здесь сформировались изначально — лес с высокими деревьями, луг с лекарственными растениями, а на биоплато посадим оксигенаторы — растения, фильтрующие воду и обогащающие ее кислородом», — рассказал технический директор компании «Брусника» в Московском регионе Павел Балин.

У входа в парковую зону появится главная площадь с кафе, ярмарочными павильонами и площадкой для проведения районных праздников. Пешеходные маршруты пройдут вдоль берега и над водной гладью пруда. На северной стороне пруда установят игровой и спортивный комплексы, а у воды обустроят пляж с шезлонгами. Работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.