Благоустройство Тарычевского пруда стартовало в Видном

Водоем площадью около 16 тыс. квадратных метров всегда пользовался большой популярностью у жителей, хотя и находился в довольно запущенном состоянии: здесь был разрушен рельеф, а сам пруд нуждался в очистке.

«Водоем и территорию вокруг ждет полное преображение. В настоящее время начали работы по обследованию и расчистке пруда. На водоеме сегодня работает порядка 10 человек и специальная техника. На прилегающей территории демонтировали разрушенные незаконные постройки, установили защитные ограждения, провели временные дороги и приступили к обустройству площадки для заезда техники. Одновременно ведется строительство пирса и понтонных площадок для буровых машин. Работает группа водолазов — они проводят обследование дна, а затем приступят к его очистке. Также уже завершена подготовка территории к санитарной вырубке старых и аварийных деревьев», — сказала заместителя главы Ленинского городского округа Вера Попова.

По проекту благоустройства территория вокруг пруда будет разбита на три части по типам ландшафта: «лекарственный луг» (в этом месте местные жители собирали лекарственные растения), «заповедное болото», где будет максимально сохранён существующий биоценоз, и «темный лес» — высокие деревья на крутом рельефе. Таким образом будут сохранены естественные природные зоны около Малого Тарычёвского пруда. Работы по благоустройству будут завершены до конца текущего года.

Свое название пруд получил от села Тарычево, в котором он расположен. Это село относится к числу древних подмосковных поселений. В нем находится уникальный памятник церковной архитектуры XVIII века — храм Рождества Богородицы, построенный в стиле позднего барокко еще при Екатерине Великой в 1765 году. Считается, что в этом месте жили мастера-оружейники, которые специализировались на изготовлении особых щитов — тарчей. Именно от этого слова, по версии краеведа Ивана Сергеева, и происходит название села.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.