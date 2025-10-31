Благоустройство сквера в восточном микрорайоне Электростали подходит к концу

Для жителей восточного микрорайона города продолжают активно благоустраивать сквер «Затишье». Данная территория была выбрана в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», которая помогает сделать города региона красивее и удобнее, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент работы находятся на финальной стадии. Обустроены все пешеходные дорожки, установлены лавочки, качели и фонари. Сейчас рабочие занимаются установкой детского игрового комплекса и тренажеров на спортивной площадке.

Для владельцев домашних питомцев организована отдельная зона с различными тренировочными элементами.

Также большое внимание уделено озеленению территории. Рабочие высаживают клены, липы, ели и различные кустарники.

Уже в начале ноября жители смогут увидеть, как преобразилось место, где когда-то зародился наш город.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.