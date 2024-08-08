Благоустройство сквера в Балашихе завершено на 55%

Благоустройство сквера на улице Маршала Батицкого в Балашихе выполнено на 55%. Об этом стало известно в ходе заседания объединенного совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы в сквере общей площадью 1,2 га начались в мае 2024 года. Старт работ приурочили к 62-й годовщине образования бывшего военного городка Заря.

«Для нас микрорайон Заря имеет особое значение. Мы стараемся многое делать, чтобы улучшать жизнь его жителей. Здесь проживает много ветеранов. В своей работе мы всегда стараемся отталкиваться именно от потребностей ветеранов и жителей микрорайона», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

В сквере выполнен демонтаж, спилены сухостойные деревья, частично закончено устройство пешеходных дорожек и освещения, а также завершены подготовительные работы. Ведется устройство дорожно-тропиночной сети плиточного и асфальтового покрытий, прокладка траншеи под устройство наружного освещения и видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и озеленение. Окончание строительно-монтажных работ планируют завершить до конца лета.

После благоустройства в сквере появятся детская и спортивная площадки, освещение, скамейки и урны, пешеходные дорожки. Также установят монумент в виде истребителя, который передали из 1-й армии ПВО.

«Сейчас завершается создание сквера. Работы идут очень интенсивно. Нас все устраивает. Мы бы очень хотели, чтобы все было красиво», — сказал председатель объединенного Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря Алексей Дедов.

Ранее территорию сквера выбрали для благоустройства по многочисленным обращениям жителей микрорайона Заря, а также военнослужащих войск ПВО. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды», которая является частью реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.