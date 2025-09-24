сегодня в 18:39

Благоустройство сквера у ДК «Саввино» в Балашихе вышло на новый этап

Благоустройство сквера перед Домом культуры «Саввино» продолжается в городском округе Балашиха. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории сквера уже обновлено покрытие, проведено озеленение и обустроены зоны тихого отдыха для комфортного времяпрепровождения жителей городского округа.

На сегодняшний день завершены демонтажные работы, начато устройство дорожного покрытия для укладки плитки и асфальтобетонного покрытия. Также к работе приступили специалисты стройконтроля и авторского надзора, а также закуплены малые архитектурные формы и современные светильники.

После завершения благоустройства сквер станет современным и удобным местом отдыха для жителей микрорайона Саввино и всего городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.