Благоустройство сквера «Семейный» в Подмосковье продолжат в 2025 году

Проведение благоустройства сквера «Семейный» будет продолжено в предстоящем году. Специалисты высадят в центре площадки большую живую ель, которую уже привезли в сквер. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В сквере «Семейный» построен памп-трек и молодежь с Ломоносовского проезда уже начинает с энтузиазмом использовать современное пространство для активного досуга. На сегодняшний день здесь выполнено мощение плиткой, установлены скамейки, проложены электросети, которые обеспечат освещение сквера. Для любителей настольного тенниса и шахмат установлены 4 антивандальных стола для занятий этими видами интеллектуального спорта.

История создания сквера «Семейный» началась в 2022 году. Именно тогда, при поддержке жителей, было принято решение, что большая благоустроенная зона в этом отдаленном микрорайоне просто необходима. В соответствии с пожеланиями клинчан родилось и название — сквер «Семейный». Ведь здесь, в соответствии с концепцией, занятие для себя смогут найти как малыши и подростки, так и старшее поколение.

Пройдя все этапы планирования, утверждения и согласования с жителями, в 2024 году подрядчики по заказу администрации городского округа Клин притупили непосредственно к строительно-монтажным работам.

«Конечно, мы продолжим благоустраивать пос. 31 Октября и в последующие годы. Ведь сквер «Семейный» — это живая история, в которую мы постепенно будем вписывать новые страницы. Комплексное благоустройство примыкающей к скверу дворовой территории, озеленение, строительство игровой площадки и даже устройство поля для игровых видов спорта… Территория большая, а сквер на то и «Семейный», чтобы хватило места всем», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

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