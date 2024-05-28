Благоустройство сквера имени Громцева в Дзержинске завершится в сентябре

В этом году в Дзержинске завершится благоустройство сквера им. Громцева по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сквер является одной из центральных площадок округа Дзержинский, где традиционно проходят городские массовые мероприятия. По итогам онлайн-голосования, большинством голосов горожан было выбрано именно это общественное пространство.

В соответствии с планом по благоустройству сквера, в нем будут проложены новые комфортные пешеходные дорожки, установлена летняя сцена, модернизированы спортивные площадки, установлено новое энергосберегающее освещение, а в зонах отдыха заменены скамейки и урны. По части озеленения территории также запланировано обновление.

Сейчас идут работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети и укладке плитки.

Все работы планируют завершить в сентябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.